لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تباشر في تحسين البنية التحتية الأساسية بعدة مناطق في بنغازي

شرعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، في صيانة شاملة للعمارات السكنية بمنطقة الكيش، حيث تضمنت الصيانة إزالة العوائق والمخلفات استعدادا لما ستشهده المنطقة من مسطحات خضراء وتمتد بدءا من مفترق الكيش إلى مفترق الوكالات لتصل لمفترق شركة الخليج العربي للنفط.

كما وانتهت اللجنة، من تجهيز النموذج الكامل لمشروع تطوير وصيانة العمارات السكنية بمنطقة المساكن، الذي احتوى الشكل النهائي للحدائق وبلدورات الطرق، وعمليات الطلاء التي ستستهدف العمارات السكنية.

هذا وقد شرعت اللجنة فعليا في مشروعات البنية التحتية والتطوير، للقناة المائية الواصلة بين البحيرات السبعة والبحر، التي تستهدف التوسعة المناسبة وإزالة المخلفات الصناعية والموانع الطبيعية التي حالت دون جريان المياه.