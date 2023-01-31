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«نومبيو للإحصاءات»: ارتفاع معدلات الجريمة في ليبيا إلى 63.75%

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ارتفعت معدلات الجريمة في ليبيا، لتصل إلى 63.75% خلال عام 2022، وفق تقرير لموقع “نومبيو” للإحصاءات.

وأوضح التقرير، أن مستويات الجريمة ارتفعت في ليبيا آخر 3 سنوات بنسبة 66.25%.، وأكبر نسبة جرائم تُثير المخاوف في ليبيا هي جرائم الفساد والرشوة، بنسبة 70.45%..

وأكد التقرير، أن نسبة خوف الناس من التعرض للأذى الجسدي بسبب لون البشرة أو العرق أو النوع أو الدين، بلغت نسبة 48.94%.، ونسبة خوف الناس من التعرض لجرائم الممتلكات مثل التخريب أو السرقة، بلغت نسبة 59.83%..

وتابع التقرير:” مدى إحساس الناس بالأمان خلال السير بمفردهم ليلاً، حقق نسبة متدنية للغاية، بلغت 33.54%.، ومستوى قلق الناس من تعرض منازلهم للاقتحام أو السرقة، وصل إلى نسبة 52.73%..

وأشار التقرير، أن مستوى الخوف يزايد من التعرض للسرقة أو السطو المسلح، حيث بلغ 61.25%، وخوف الناس من تعرض سياراتهم للسرقة بلغ نسبة 65.34%.، وتزايد خوف الناس من الذين يتعاطون المخدرات في ليبيا أو من يروجونها بنسبة 62.18%، وارتفع أيضًا خوفهم من الجرائم العنيفة مثل الاعتداء أو السطو بنسبة 63.96%.

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صحيفة الساعة 24

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