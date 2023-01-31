“شكشك” و”بن قدارة” يتفقان على تكليف ديوان المحاسبة مكتب استشاري لفحص اتفاقيات مؤسسة النفط الليبية

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اجتماع اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، لمناقشة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وقال المكتب الإعلامي للديوان إن شكشك، أكد خلال الاجتماع أن قطاع النفط محل اهتمام ومتابعة من قبل ديوان المحاسبة، باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بملف المحروقات أكد رئيس الديوان على ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

من جانبه أكد فرحات بن قدارة، التزام مؤسسة النفط بملاحظات وتوصيات الديوان، وحرصه الدؤوب على التعاون، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح.

كما اتفق الجانبان على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها.

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