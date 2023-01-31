باتيلي: ناقشتُ مع بوريطة تجاوز الجمود السياسي في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في العاصمة المغربية الرباط، اجتماعا مثمرا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

باتيلي، وعبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”عقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط، اجتماعا مثمرا مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

وأضاف: ”شاركت مع بوريطة أرائي حول الأزمة المستمرة في ليبيا، وتطلعات الشعب الليبي بشكل عام إلى تجاوز الجمود السياسي، من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات شرعية”.

وتابع: ”كما عبرت عن ضرورة أن يتحدث جميع الشركاء الدوليين بصوت واحد، وأن يعملوا بما يتماشى وتطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار”.

واستطرد: ”أكد بوريطة مساندته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق الجهود الدولية”.