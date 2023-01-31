البرغوثي: بعثة الأمم المتحدة لم تحلّ أي مشكلة أو انسداد سياسي في العالم أجمع

أكد عضو مجلس النواب ” حسن الطاهر البرغوثي ” أن، الذهاب الى المسار الديمقراطي يحتاج إلى 3 محاور، الدستور للبلاد، وتجميع السلاح، والعمل على المصالحة بين الأطراف السياسية.

وأضاف “البرغوثي” أن، الانسداد أحد أسبابه عدم أعطاء الشعب الليبي حقه للاستفتاء على الدستور.

مشيرا أنه، نتج عن الحوارات السابقة مجلس استشاري وهو المجلس الأعلى للدولة الذي أصبح شريكا لمجلس النواب، وهو ما زاد الأمر تعقيدا..

مؤكدا، أن التدخلات الخارجية والمصالح الشخصية وعدم تغليب مصلحة البلاد، أصبح واضحا وعلنيا.

وأضاف قائلا: لقاءات مجلس النواب والأعلى للدولة الفترة الأخيرة لم تكن بالوجه الصحيح، ولم تُعطِ الثمار الحقيقية لحل المشكلة الليبية.

وتابع قائلا: أرى الدخول في مسألة تكليف لجان بالعمل فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، أمرا غير منطقي وغير صحيح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

مؤكدا، أن الدخول في مسألة القاعدة الدستورية يتعلق بمصادرة حق الشعب في ممارسة تقدير مصيره بالاستفتاء على الدستور.

مشيرا إلى أن، بعثة الأمم المتحدة لم تحلّ أي مشكلة أو انسداد سياسي في العالم أجمع، وطريقة عملها وتواصلها ليس بالشكل الصحيح في الشأن الليبي. مضيفا، البعثة مؤخرا تحاول الدخول في سيناريو جديد.

مستطردا، أصبح لزاما علينا الذهاب لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة للوصول إلى الانتخابات.

مؤكدا، أن وجود حكومتين لا يقبله عقل، ولم يحدث في أي دولة، ولا يمكن الإشراف على الانتخابات بهذا الشكل، ولن تقبل نتائجها.