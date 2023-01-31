الرئاسي يخاطب المنقوش لإتمام إجراءات تعيين الدغيم سفيرا لليبيا لدى هولندا

الوطن|رصد

أحال المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قائمة لوزيرة الخارجية منتهية الولاية نجلاء المنقوش تضم عدد من السفراء الجدد، وعلى رأسها عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس زياد دغيم سفيرًا لدى هولندا.

وضمت قائمة الرئاسي أيضًا أسامة أبو القاسم سفيرًا لدى أوكرانيا، وعلي نصير سفيرًا لدى أذربيجان، وخالد الكاجيجي سفيرًا لدى فرنسا، والهمالي سليم سفيرًا لدى ألبانيا، وعلي حسن لدى سفيرًا لدى إيران.

هذا وأكدت القائمة التسريبات التي خرجت منذ فترة بشأن تعيين دغيم سفيرًا لليبيا لدى هولندا.