وزارة العمل تبحث آليات اختيار الكفاءات لشغل الوظائف الحيوية

اجتمع وزير العمل والتأهيل، عبدالله الشارف، بمدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة للتباحث حول الوصول إلى آلية لاختيار المستهدفين من الباحثين عن العمل فيما يخص التدريب في الداخل والخارج بالتنسيق مع مكاتب العمل بالمناطق ومراعاة العدالة والإنصاف في توزيع هذه الحصص، وكذلك تدريب موظفي الوزارة بالداخل والخارج.

وتطرق الاجتماع إلى آلية اختيار الكفاءات لشغل وظائف مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام الحيوية الشاغرة.

وشدد الوزير على الانضباط في العمل والالتزام بساعات الدوام الرسمي وضرورة إنجاز المهام في حينها.

وأكد الوزير على دعم وتكريم كل من يعمل بجد وحيوية ويكون متميز في أداء مهامه.