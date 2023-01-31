الحليق: سنغلق خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا

الوطن|رصد

كشف نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا السنوسي الحليق، عن تحركات مقبلة بالعديد من المواقع النفطية في البلاد قد تصل إلى حدّ إغلاق الموانئ والحقول.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قال الحليق اليوم الإثنين إن الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة، مضيفًا أن هناك خطوط تصعيدية ستتخذها القبائل الليبية خلال الأيام المقبلة، للردّ على الاتفاق الذي وقّعته الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مع إيطاليا، واصفًا الاتفاق بأنه غير قانوني.

وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل إلى أن الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والمواني وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا بكامل المناطق الواقعة في سرت والجنوب الشرقي.