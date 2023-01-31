«السايح» يتابع الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير «هوية الناخب»

عقد عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الإثنين، اجتماعاً بحث فيه خطة تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب.

جاء ذلك بحضور عضو المجلس “عبدالحكيم الشعاب ” والمدير العام” محمد قحيص” ، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية، وخبراء من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN).

واستعرض الاجتماع، من خلال الاستماع للجنة المكلفة بتنفيذ مشروع (استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب) أخر ما توصلت له في الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير المنظومة الخاصة بالمشروع.

ويأتي هذا الاجتماع، استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.