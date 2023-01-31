بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء شتوية باردة، مع سقوط أمطار من حين لآخر على بعض مناطق الشمال هذا اليوم خاصة الساحلية مصحوبة بخلايا رعدية احيانا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الساحل تصحبها خلايا رعدية وتقل فاعلية السحب الممطرة بداية من مساء الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16)مْ على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم وتكون جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر والخليج تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتنقشع السحب الممطرة من مساء يوم الغد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (11-17)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 18)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-19)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:38)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:02).