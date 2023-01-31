الحاجي: اتفاقية الغاز مع إيطاليا «قرار استراتيجي وأمن قومي»

زعم جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن اتفاقية الغاز مع إيطاليا «قرار استراتيجي وأمن قومي»، بحسب تعبيره.

وقال الحاجي، في منشور له عبر «فيسبوك»: “اتفاقية الغاز مع إيطاليا قرار «استراتيجي» وأمن قومي وما هو أبعد من ذلك وليس فني وخلفه من خلفه من هو أحرص على ملف الحرب على الطاقة في العالم”، على حد قوله.

وأضاف “المهم في الأمر يخدم ليبيا ومصلحة الشعب الليبي من عدة جوانب مهمة جداً جداً في هذا التوقيت ونحتاج إلى مجلد للتفاصيل”، وفقا لحديثه.

وتابع في منشور آخر “محمد عون، وزير النفط، أقام الدنيا على عدم دعوته للتوقيع على اتفاقية الغاز مع إيطاليا ولم يكن فيما جاء به من نقد لا من الناحية الفنية ولا الاستراتيجية ولا الأمن القومي، ومن الناحية القانونية والشكلية ما أزعجكم عدم دعوتكم؛ هنا يضرب بالقانون عرض الحائط في هذه الحالة عندما ينصب التفكير السطحي بالعودة بالشعب الليبي إلى سياسة «بالخبز والماء» نعيش سعداء”، بحسب وصفه.

استطرد “أكيد أنت سعيد وأنت تتربع مناصب قطاع النفط من عقود وأنت من معاصري تلك المرحلة ومن قيادات قطاع النفط، أرني نشاط واحد نحو تطوير الحقول والاستكشاف خلال أكثر من ربع قرن ومن قبل عام 2011م، أعطينا مثال على خطوة بديلة قمت بها نحو مشروع شراكة لتطوير الحقول والاستكشاف”، على حد تعبيره.