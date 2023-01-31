الارصاد: اجواء شتوية والامطار المتفرقـة مستمرة اليــوم بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 31/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون شتوية على معظم مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير مازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال خاصةً الساحلية منها وتكون جيدة على (سرت- الخليج- المرج– الجبل الأخضر) تصحبها خلايا رعدية احيانا وسقوط حبات البرد على مناطق الجبل الاخضر، مع رياح نشطة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، وتقل فاعلية السحب الممطرة وتبداء في الانقشاع يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح مابين (11– 17)مْ، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية الى قرابة الصفر المئوي.

والله اعلـــــــــــــــــم.