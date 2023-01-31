الغرابلي: المسؤولون الغربيون يحددون مقاسنا في الديمقراطية

أكد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، أن “المسؤولين الغربيين يحددون مقاسنا في الديمقراطية، من خلال التصريح بحاجتنا إلى حكومة منتخبة ناتجة عن حوار سياسي وليس عن صناديق انتخابات”.

وقال الغرابلي في تغريدة عبر “تويتر”: “عندما يصرح المسؤولون الغربيون بأن ليبيا بحاجة إلى حكومة منتخبة هذا لا يعني أنهم يحضرون لنا صناديق الانتخاب”.

وتابع؛ “بل ربما يكون الكلام عن أعضاء لجنة حوار وجنيف جديدة وحكومة جديدة”.

وختم الغرابلي موضحًا “أكيد في نظرهم كلها انتخابات على مستوانا نحن هذا هو حالنا وهذا هو مقاسنا في الديمقراطية”.