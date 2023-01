السايح يطلع على تطورات العمل بمشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب

ليبيا- ترأس عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات اجتماعا لإدارات بالمفوضية وداعمين أممين لبحث خطة تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب.

بيان صحفي صدر عن المفوضية طالعته صحيفة المرصد، أوضح أن المجتمعين استعرضوا عبر الاستماع للجنة المكلفة بتنفيذ مشروع “استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب” آخر ما تم التوصل إليه في الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير المنظومة الخاصة بالمشروع.

وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة اجتماعات المفوضية لمتابعة جهوزية إداراتها ومكاتبها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

