الداخلية تعلن ضبط قاتل قضى على عائلته في غريان

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن ضبط شاب ضالع في قتل والده ووالدته وثلاثة من أشقائه بمنزلهم في مدينة غريان.

وأوضحت الوزارة أن المتهم قتل أفراد أسرته أثناء نومهم وأقدم على افتعال حريق بالمنزل مستخدما البنزين في محاولة منه لتضليل العدالة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإجراء الكشف على مكان الواقعة من قبل خبير الحرائق والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية عقب ورود بلاغ الحريق، والذي تضمن تقريره بأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ومباشر مع استعمال مادة معجلة للاشتعال يشتبه بانها ماده بترولية، وقد يكون الحريق بفعل فاعل.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات أنه أقدم على عملية القتل والحريق بسبب سوء معاملة أفراد أسرته له وممارسة ضغوطات عليه، وفق تعبيره.

