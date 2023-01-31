الطقس في ليبيا.. أجواء باردة شمالاً والحرارة تصل لـ 11 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء شتوية باردة، مع سقوط أمطار من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، خصوصاً الساحلية مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مركز الأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة في جميع المناطق بين 11 و19 درجة مئوية.

وتشهد منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض مناطق الساحل، تصحبها خلايا رعدية، وتقل فاعلية السحب الممطرة بداية من مساء الغد.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية اليوم، وتتراوح درجات الحرارة بين 11 و16 درجة مئوية على معظم المناطق.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، تشهد سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم وتكون جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر والخليج تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتنقشع السحب الممطرة من مساء الغد.

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وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 11 و17 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و18 درجة مئوية.

وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية.