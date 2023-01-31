تفاصيل اتفاق الزوارق بين إيطاليا وخارجية الدبيبة

الوطن| رصد

كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الخارجية والتعاون الإيطالي أنطونيو تاياني، مع وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، السبت الماضي، والخاصة بتسليم ليبيا خمسة قوارب لخفر السواحل بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث شملت الاتفاقية، زورقين من طراز “Corrubia” للدوريات على غرار الزورق المملوك بالفعل لخفر السواحل الليبي، وثلاثة زوارق دورية من طراز 300 المصنعة حديثًا، والمتخصصة في أنشطة الإنقاذ البحري ومن بينها البحث والإنقاذ؛ والتي يستخدمها خفر السواحل الإيطالي.

وأشارت الوكالة إلى أن اتفاق الزوارق جزء من مشروع “Sibmmil” الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، والممول من صندوق المفوضية الأوروبية المسمى “Trust Fund Africa”، والذي تعتبر إيطاليا الجهة المنفذة الرئيسية له من خلال وزارة الداخلية الإيطالية، إذ يهدف المشروع الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، الذي انطلق في يوليو من العام 2017، إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية المختصة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبة الحدود، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، والبحث والإنقاذ في البحر وفي الصحراء.