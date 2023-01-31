أجواء شتوية على معظم مناطق ليبيا

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال خاصةً الساحلية منها.

وذكر المركز، أن الأمطار تكون جيدة على (سرت- الخليج- المرج– الجبل الأخضر) وتصحبها خلايا رعدية أحيانا وسقوط حبات البرد على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار إلى وجود رياح نشطة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، وأن فاعلية السحب الممطرة تقل وتبدأ في الانقشاع يوم الغد.

وأضاف، أن درجات الحرارة تبقى منخفضة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين 11 و17 مئوية، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى قرابة الصفر المئوي.