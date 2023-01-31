فيصل الشريف: الليبيون يحتاجون إلى فريق حوار وطني بأهداف واضحة

رأى فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن الليبيين يحتاجون إلى فريق حوار وطني بأهداف واضحة، بحسب وصفه.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية: “ناقلين عن مصادر دبلوماسية إن باتيلي يجري مشاورات لتشكيل فريق حوار جديد. ليس هناك في الأفق ما يشير لذلك، كل ما هنالك أن هناك مقترحات متباينة في هذا الخصوص تم تقديمها وهي مختلف عليها، وعقيلة نفسه أشار لهكذا مقترح قال إنه تقدم به للبعثة ولكن لا شك بأن مقترحه من إعداد ومباركة حكام القاهرة”، على حد زعمه.

وأضاف “ما نحتاجه نحن هو فريق حوار وطني بأهداف واضحة تقود الليبيين من خلال خارطة للانتخابات في أقصر وقت ممكن وبضمانات الحد الأدنى تحت إشراف دولي ودون التدخل أو العبث بإرادة الليبيين كي لا يتم إجهاض هكذا جهود إن كُتب لها النجاح”، وفقا لحديثه.