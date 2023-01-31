رحلة ميدانية تعليمية حول المعالم التاريخية في الأصابعة

نظم طلبة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة غريان رحلة علمية بحثية ميدانية إلى بعض المعالم التاريخية القديمة بمدينة الأصابعة تنفيذا لخطط الدراسة العلمية العملية تحت عنوان دراسي “دور الآثار والمعالم التاريخية في تنمية السياحة في ليبيا..الأصابعة نموذجا”

وتضمنت الرحلة العلمية الاطلاع على القصر التاريخي بالمدينة، وحوش الحفر لعائلة الفلاح حيث تعرف طلاب القسم على المعالم التاريخية المهمة بها ودراسة إمكانية الاستفادة منها بتطوريها وصيانتها وفق خطة علمية تسهم في المحافظة عليها