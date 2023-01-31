انهيار منزل فوق ساكنيه في شارع بالخير بطرابلس دون أضرار بشرية

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لحظات من الذعر والفزع الشديد عاشتها عائلة تقطن بمنزل متهالك في شارع بالخير وسط العاصمة طرابلس، بعد انهيار المنزل فجر اليوم الثلاثاء، وهم بداخله.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم انهيار منزل في شارع بالخير دون حدوث أي إصابات.

ووفق بلدية طرابلس المركز؛ فإن العشرات من المنازل في عدة شوارع وأحياء من بينها “الرشيد، المعري، بالخير” أصبحت آيلة للسقوط.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن العائلة القاطنة بالمنزل استطاعت الخروج بسلام من المنزل عبر الشرفة الخلفية.

جاء انهيار المنزل، في ظل التحذيرات المتكررة التي أطلقتها بلدية طرابلس المركز، إلى الجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية (حكومة الوحدة)، بوجود أكثر من 100 منزل معرض للسقوط في عدة أحياء داخل نطاقها، ومن بينها شارع بالخير.

وسقطت عمارة بمحلة بالخير يوم 28 ديسمبر. وقالت البلدية إنها “تأمل من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات بالخصوص وإيجاد الحلول التعويضية للسكان، مشيرة إلى أن بعض السكان ليس لهم ملجأ ويصرون على البقاء”.