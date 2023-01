ليبيا- قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج حظر استيراد البيض المخصب من دون اذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

ووفقًا للقرار رقم 30 لسنة 2023 الصادر عن الحويج واطلعت عليه صحيفة المرصد، قام المركز بإحالة نسخ طبق الأصل من هذه الأذونات لإدارة التجارة الخارجية في الوزارة، لتقوم بدورها بإحالتها لمصلحة الجمارك وإدارة الرقابة على النقد في المصرف المركزي.

وشدد القرار على المصارف التجارية بعدم فتح اعتمادات للتوريد من دون الإذن المسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

The post الحويج: حظر استيراد البيض المخصب من دون اذن من مركز الصحة الحيوانية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

