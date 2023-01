بعد نقل تبعيتها للبرلمان.. صدور العدد الأول من الجريدة الرسمية

صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” بصدور العدد الأول من الجريدة الرسمية بتاريخ الـ16 من يناير الجاري.

وأوضح بليحق في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للمجلس، أن الإصدار الأول احتوى على 3 قوانين برلمانية هي مكافحة الجريمة والمعاملات الإلكترونية وتنظيم الجريدة الرسمية.

وأشار المتحدث في السياق نفسه إلى هذه الخطوة جاءت بناء على القانون رقم عشرة للسنة الماضية بشأن تنظيم الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن، في السادس من ديسمبر 2022، نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، بعد تصويت أعضاء المجلس في جلستهم ببنغازي بالموافقة على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان من حيث المبدأ.

وقال عقيلة إن أهمية الجريدة تهدف إلى تعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات، وفق قوله.

المصدر: مجلس النواب+ قناة ليبيا الأحرار

