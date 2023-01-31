تفاصيل واحدة من أبشع الجرائم في ليبيا

الوطن| رصد

أقدم شاب على حرق أفراد عائلته الخمسة، بعدما سكب البنزين في محيط المنزل وأشعل النار فيه أثناء نومهم، في جريمة بشعة هزّت الليبيين.

في التفاصيل، كشفت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، في بيان، ملابسات مقتل عائلة مكونة من 5 أفراد في مدينة غريان، بعد نشوب حريق بمنزلهم، وقالت إن التحقيقات أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق.

وأوضحت أن الجاني اعترف بقيامه متعمّدا ومع سبق الإصرار والترصد بقتل والديه وأخيه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم.

وجاء في اعترافاته، أنه عند الساعة الثالثة صباحا، أحضر وعاء سعته 7 لترات به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل، وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعثر بأخيه الناجي الثاني الذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج، ثم قام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم أكد أن سبب ارتكابه لهذه الواقعة، هو سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوط عليه، وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إحالته الى النيابة العامة.