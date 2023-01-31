طفل يقود سيارة في وادي الربيع يرافقه أطفال لا تتجاوز أعمارهم سن الثانية عشر

أخبار ليبيا 24

رصدت شرطة المرور في عين زارة قيام طفل يقود سيارة برفقته أطفال لا يتجاوز أعمارهم سن الثانية عشر بالطريق السريع في وادي الربيع.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن مشهد قيادة الأطفال للسيارات بات يتكرر كثيرا وبصورة يومية. وأضافت، أنه تم رصد طفل يقود سيارة وبرفقته أطفال لا يتجاوز أعمارهم سن الثانية عشر على الطريق السريع في وادي الربيع في ظل غياب دور الأب وإهماله.

وذكرت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم من قبل دوريات مرور عين زارة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار حملة حفظ الأمن العام وضبط المركبات المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية.

وشددت المديرية، على المواطنين بضرورة استكمال إجراءات مركباتهم الآلية، محذرة من أنها ستقوم بحجز المركبات المخالفة، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها بأقسام تراخيص المركبات الآلية التابعة لمديريات الأمن.

وقالت المديرية، إنها تمكنت خلال الحملة من ضبط مئات المركبات لا تحمل لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية.