برلماني جزائري: البيت الأوروبي أصبح يراهن على إجراء الانتخابات الليبية

قال البرلماني الجزائري محمد ربيح إن الموقف الإيطالي أصبح قريبًا من الموقف الجزائري بشأن الأزمة الليبية.

ربيح وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الموقف الجزائري والتونسي والإيطالي يدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا، وأن المواقف الأوروبية جاءت على عكس المتوقع، وأنها باتت أقرب للموقف الجزائري-التونسي.

ولفت إلى أن الأزمة في أوكرانيا دفعت نحو خلط الأوراق داخل البيت الأوروبي، وربما غيرت من مواقفها تجاه رؤيتها للحل في ليبيا، وأصبحت تراهن على إجراء الانتخابات على عكس ما كان يتوقع.

ربيح توقع أن تكون هناك تحركات دولية تنطلق من تطابق الرؤى الجزائرية-التونسية مع إيطاليا في إطار مقاربة للدول الثلاث مع بعض الدول الأخرى من أجل حل الأزمة الليبية.