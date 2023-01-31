العرفي: «الاتفاقية الإيطالية» حرب بالوكالة على الأراضي الليبية تستهدف روسيا

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن الاتفاقية الإيطالية هي حرب بالوكالة على الأرض الليبية للتحكم في الغاز وكسر اقتصاد روسيا.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “السبب الحقيقي لهذه الاتفاقية هو الاستغناء عن الغاز الروسي وجعل ليبيا هي الإمداد البديل لأوروبا من خلال إيطاليا، ووزير نفط الدبيبة، محمد عون، أجاب عن كل ما يخص الاتفاقية النفطية مع شركة إيني الإيطالية”.

وأضاف “عون وهو وزير النفط، ليس لديه علم ببنود هذه الاتفاقية ولم يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار أو عرضها، حيث أكد أن توقيع هذه الاتفاقية ليس من اختصاص الدبيبة وحكومته، واتساقًا مع مبادئ الشفافية والإفصاح لابد من عرض هذه الاتفاقية لأن النفط هو ثروة الشعب الليبي وهو ما يهم الشعب”.

وتابع “من حق الشعب الليبي أن يُشارك في الموافقة والرفض على الاتفاقيات التي يقوم بتوقيعها الدبيبة، فهناك تناقض بين وزير النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن مدة العقد والعوائد”.