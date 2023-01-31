شركة الكهرباء: أعمال صيانة بدائرة توزيع بئر الاسطى ميلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء إجراء أعمال صيانة بدائرة توزيع بئر الاسطى ميلاد.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام فرقة الصيانة بدائرة توزيع بئر الاسطى ميلاد بأعمال صيانة على محول (كريبة) بمنطقة الجدادعة وإجراء عمليات شد للأسلاك المتراخية .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود فرق الصيانة في كافة المدن الليبية لأجراء أعمال الصيانة السريعة والطارئة والدورية لمكونات الشبكة الكهربائية حفاظًا على استقرارها وتحسين أدائها.