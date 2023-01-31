أجواء شتوية باردة على معظم مناطق ليبيا مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية

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لازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال خاصةً الساحلية منها، مع بقاء درجات الحرارة منخفضة حتى الصفر المئوي ليلا على المناطق الجبلية والصحراوية، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز، أن الأمطار تكون جيدة على (سرت- الخليج- المرج– الجبل الأخضر) وتصحبها خلايا رعدية أحيانا وسقوط حبات البرد على مناطق الجبل الأخضر.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى وجود رياح نشطة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية. وقال إن فاعلية السحب الممطرة تقل وتبدأ في الانقشاع يوم الغد.

وأضاف، أن درجات الحرارة تبقى منخفضة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين 11 و17 مئوية، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى قرابة الصفر المئوي.