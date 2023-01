بسبب تهالكها.. مبان قديمة تنهار وبعضها يخلّف قتلى وجرحى في طرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ نجاة عائلة إثر انهيار منزلها في شارع بالخير بالعاصمة طرابلس.

وقال الجهاز إنه جرى إخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل بعد أن سد الركام الباب الرئيسي جراء سقوط المبنى.

ليست المرة الأولى

وتعاني عدة أحياء في طرابلس منذ سنوات من القدم وتشكو الإهمال كشارع بلخير، وشارع الرشيد، وشارع شوقي، وشارع جمال، وشارع عمر المختار، والمعري.

وشهدت أحياء طرابلس، في مرات سابقة، سقوط وانهيار عدد من المباني خلف بعضها قتلى وجرحى، وناشدت بلدية طرابلس في نهاية ديسمبر 2022 حكومة الوحدة الوطنية لسرعة التدخل، موجهة نداء استغاثة لرئيس الحكومة لإيجاد حلول عاجلة بشأن ملف المباني الآيلة للسقوط منذ عقود.

انهيارات سابقة

26 ديسمبر 2022: وفاة مواطن مغربي بعد انهيار عمارة في شارع الرشيد

21 يونيو 2022: استيقظ الأهالي على خبر مصرع طفلين إثر انهيار جزء من عمارة سكنية في شارع شوقي.

9 يوليو 2019: سقوط عمارة في شارع بالخير دون وجود إصابات.

10 مايو 2013: مقتل 5 إثر انهيار عمارة سكنية من 3 طوابق، في شارع بالخير .

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

