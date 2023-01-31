انهيار منزل متهالك في شارع بالخير وسط طرابلس المركز دون أضرار بشرية

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انهار منزل، صباح اليوم الثلاثاء، في شارع بالخير وسط مدينة طرابلس، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ. وأكد الجهاز، إنه لا وجود لأي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن العائلة القاطنة بالمنزل خرجت من الشرفة الخلفية.

وذكر الجهاز، أن فريق الطوارئ توجه فور وصول البلاغ إلى مكان سقوط المنزل.

وقال، “لا وجود لأي اصابات بشرية داخل المنزل الذي تعرض للانهيار بشارع بالخير بطرابلس وتم اخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل”.

وكانت بلدية طرابلس المركز، قد حذّرت الجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية، بوجود أكثر من 100 منزل معرض للسقوط في شوارع “الرشيد، المعري، بالخير”، وعدة أحياء أخرى داخل نطاق طرابلس المركز.

وقالت البلدية، في 30 ديسمبر 2022 إن “إعادة البناء والترميم مشروع وطني يحتاج الدعم من الجميع، وكذلك ضرورة إيجاد حلول سريعة بديلة للسكان”.

ويوم 28 ديسمبر سقطت عمارة بمحلة بالخير. وقالت البلدية حينها إنها “تأمل من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات بالخصوص وإيجاد الحلول التعويضية للسكان، مشيرة إلى أن بعض السكان ليس لهم ملجأ ويصرون على البقاء”.