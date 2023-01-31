البرغوثي: تشكيل سلطة تنفيذية جديدة هو السبيل للوصول للانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، أن التدخلات الخارجية والمصالح الشخصية وعدم تغليب مصلحة البلاد، أصبح واضحا وعلنيا، مشيرا إلى أنه أصبح لزاما علينا الذهاب لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة للوصول إلى الانتخابات.

وقال البرغوثي في تصريحات صحفية: “وجود حكومتين لا يقبله عقل، ولم يحدث في أي دولة، ولا يمكن الإشراف على الانتخابات بهذا الشكل، ولن تقبل نتائجها”.

وأضاف “أرى الدخول في مسألة تكليف لجان بالعمل فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، أمرا غير منطقي وغير صحيح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فالدخول في مسألة القاعدة الدستورية يتعلق بمصادرة حق الشعب في ممارسة تقدير مصيره بالاستفتاء على الدستور”.

وتابع “نتج عن الحوارات السابقة مجلس استشاري وهو مجلس الدولة الذي أصبح شريكا لمجلس النواب، وهو ما زاد الأمر تعقيدا، ولقاءات مجلس النواب والدولة الفترة الأخيرة لم تكن بالوجه الصحيح، ولم تُعطِ الثمار الحقيقية لحل المشكلة الليبية”.

واستطرد “الانسداد السياسي، أحد أسبابه هو عدم أعطاء الشعب الليبي حقه للاستفتاء على الدستور، ومسألة الذهاب إلى المسار الديمقراطي تحتاج إلى 3 محاور هي: «الدستور للبلاد، وتجميع السلاح، والعمل على المصالحة بين الأطراف السياسية».