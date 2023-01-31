المفوضية العليا تبحث مع وفد فرنسي الاستعدادات لإجراء الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع وفد فرنسي مدى جهوزية المفوضية واستعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية “آن قيقن” والمدير العام للشؤون الإدارية والتطوير بالخارجية الفرنسية “جوليان ستيمر” وبصحبة السفير الفرنسي مصطفى مهرجا .

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحث مدى جهوزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وعرض الإمكانيات المتاحة للمفوضية من ناحية الموارد البشرية والفنية واللوجستية التي مكنتها من النجاح في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي كلفت بها منذ تأسيسها.

وتناول اللقاء الصعوبات والتحديات التي واجهت المفوضية أثناء قيامها بتأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه تطلعات الليبيين الذين يطمحون لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتحتكم إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دولياً.

وناقش اللقاء سبل استمرار الدعم الفني كوسيلة للحفاظ علي جاهزية المفوضية لتنفيذ أية استحقاقات تكون نتيجة للتوافقات السياسية ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية.