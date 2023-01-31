في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.. مدير مكتب وزارة الدفاع بحكومة الوحدة يلتقي الملحق العسكري الأوكراني

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اجتمع، مدير مكتب وزير الدفاع لحكومة الوحدة، الإثنين في طرابلس، مع الملحق العسكري الأوكراني لدى ليبيا، العقيد أندري بايوك، في حضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وعدد من الضباط المختصين.

وأكد مدير مكتب الوزير، وفقا للوزارة، على ضرورة إعادة بناء جسور التعاون بين ليبيا وأوكرانيا خاصة في المجال العسكري والذي سيضع رواسيه أطقم الملحقيات العسكرية بسفارتي البلدين.

يأتي ذلك في ظل الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، داخل الأراضي الأوكرانية.

وأضافت الوزارة، أن مدير مكتب الوزير نوه خلال اللقاء إلى سبل التعاون خاصة وأن العديد من التخصصات بالجيش منها السلاح والدفاع الجوي والبحري تلقت في السابق تدريباتها في أوكرانيا.

وذكر، أن من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل وحماية الحدود البحرية والجوية، وغير ذلك بالتعاون مع الجانب الأوكراني، عقب الدراسة ورفع الموضوع للعرض على وزير الدفاع.