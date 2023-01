أبوجناح يبحث مع ممثلين من المستشفى الليبي التركي تعزيز التعاون في تقديم الخدمات العلاجية

ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح مع الرئيس المؤسس للمستشفى الليبي التركي عبد الحميد كرنفيل، والمدير العام للمستشفى تونجاي أرسلان، بحضور سواش جمعة مساعد مدير عام المستشفى.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، تم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمستشفى الواقع بمدينة مصراتة في مجال تقديم الخدمات العلاجية في تخصصات جراحة القلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام والكسور، وجراحة المخ والأعصاب والنخاع الشوكي، والأمراض المعدية.

وعلى نحوٍ متّصل، أكّد وزير الصحة أن الاستثمار بالمجال الصحي يُعد أحد أهم المحددات الأساسية لعملية التطوير الصحي، بالتعاون مع الدول ذات التجارب الناجحة في هذا الشأن، ودفعهم للاستثمار المباشر بمجال المستشفيات الخاصة، موضحًا أن وزارة الصحة تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها إلى القطاعين العام والخاص في ليبيا، بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة.

