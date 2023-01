أكثر من 90 قتيلا في تفجير يهز مسجدا بباكستان، والمنقوش تدين

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التفجير الذي وقع بمسجد بمدينة بيشاور في باكستان والذي أسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

واستنكرت الخارجية في بيان لها ما وصفتها بالأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما أعربت الخارجية في الوقت ذاته عن تعازيها ومواساتها لحكومة باكستان وشعبها ولأهالي الضحايا والمصابين.

وشهدت مدينة بيشاور في باكستان صباح أمس الاثنين، مقتل 93 شخصا، وإصابة العشرات إثر تفجير مسجد قرب مقر لشرطة المدينة.

المصدر: وزارة الخارجية

