الشيباني: أقول لليبيين قبل فوات الأوان تعالوا إلى كلمة سواء 

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن “القرآن يمزق ويحرق في السويد وهولندا وفرنسا فليموتوا بغيظهم، الإسلام سيكون دين أوروبا خلال العقود القريبة القادمة”.

وأضاف الشيباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “القارة العجوز الاستعمارية تتخبط في ضبابية وفزع، والتنين الروسي ينفث النار و يقرع الأبواب بكل وحشية والجفاف والاعاصير والزوابع والأزمات تحاصرها”.

وتابع؛ “وأمريكا من هناك بكل دهاء تدفع الاتحاد الأوروبي إلى صدام مباشر مع الروس وتكون أوكرانيا هي الشرارة التي تشعل الحرب والدمار على أرض أوروبا والنتيجة يتحطم الطرفان ويضل المفتاح في يد العم سام”.

وختم موضحًا “الليبيون قبل فوات الأوان ، تعالوا إلى كلمة سواء أن لاصوت يعلو فوق صوت الوطن و لا حكم إلا للشعب”.