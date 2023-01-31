مذكرة تعاون علمي بين كلية الهندسة صبراتة وكلية صرمان للعلوم والتقنية

أعلنت وزارة التعليم العالي توقيع مذكرة تعاون علمي مشترك بين كلية صرمان للعلوم والتقنية وكلية الهندسة صبراتة.

وبين المكتب الإعلامي وزارة التعليم العالي أن مذكرة التعاون العلمي التي تم توقيعها بمقر كلية صرمان للعلوم التقنية تتضمن عددا من البنود ذات الاهتمام المشترك من أهمها، الاستفادة العلمية المشتركة للإمكانيات المتاحة لدى الجانبين، من معامل تطبيقية فنية وتقنية، وتبادل الخبرات العلمية المتخصصة وإقامة دورات تدريبية وورش عمل، والاستفادة من الخبرات المؤهلة علمياً وتقنياً وفنياً، بالإضافة لعدد من البنود التي تعنى بضمان نجاح وجودة سير العملية التعليمية والبحثية.

وحضر توقيع مذكرة التعاون وكيل الشؤون العلمية بجامعة صبراتة عبدالرزاق خلاط وعميد كلية العلوم التقنية نزار ساسي وعميد كلية الهندسة صبراتة الصديق الدباشي وعدد من رؤساء الأقسام العلمية والأساتذة.