الطرابلسي يبحث مع السفير التونسي آفاق التعاون الأمني وتذليل الصعوبات أمام حركة المسافرين

ليبيا – التقى وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد مصطفى الطرابلسي الإثنين بمكتبه سفير جمهورية تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة آفاق التعاون الأمني بين البلدين، ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه الجالية الليبية المتواجدة بتونس، وتذليل الصعوبات أمام حركة المسافرين بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

