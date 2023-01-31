مباحثات ليبية فرنسية حول سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع وفد فرنسي، مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا، والصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال تأدية واجباتها.

وضم الوفد مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن قيقن والمدير العام للشؤون الإدارية والتطوير بالوزارة جوليان ستيمر، برفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وحسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني، استعرض الاجتماع الإمكانات المتاحة للمفوضية من ناحية الموارد البشرية والفنية واللوجستية التي مكنتها من النجاح في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي كلفت بها منذ تأسيسها، حيث تتطلع المفوضية إلى إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتحتكم إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دوليا.

وناقش الاجتماع سبل استمرار الدعم الفني كوسيلة للحفاظ علي جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات نتيجة التوافقات السياسية، ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية.