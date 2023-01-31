مديرية بنغازي: ضبط متهم بسرقة أبواب حديدية وأجهزة كهربائية من منزل بسيدي خليفة

تمكن مركز شرطة سيدي خليفة، من ضبط شخص قام بسرقة أبواب حديدية وأجهزة تكييف وشاشات عرض مرئي وأسلاك كهربائية وأثاث منزلي من منزل مواطن خلف نادي الفروسية بالمنطقة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “يأتي ذلك استجابة لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة سيدي خليفة، حيث أفاد المبلغ بسرقة منزله بمنطقة سيدي خليفة خلف نادي الفروسية والمسروقات عبارة عن 7 أبواب حديدية وعدد 2 أجهزة تكييف وعدد 2 شاشات عرض مرئي وأسلاك كهربائية وفرش أرضي وأثاث منزلي”.

وأضاف البيان “على الفور أصدر رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العميد حسن الجارد، تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات بمُتابعة رئيس وحدة التحريات صالح ماضي إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعلين”.

وتابع “انطلقت عمليات البحث والتحري بالمنطقة وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية الفاعل وتحديد مكان تواجده بمنطقة الكيش وتم انتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب وبتفتيشه احترازيا ضبط بحوزته سلاح ناري نوع مسدس عيار 9 مم وتم الانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه، تم استرجاع جزء من المسروقات وأُحيل الشخص المطلوب موقوفاً إلى النيابة العامة بتهمة السرقة وحيازة سلاح بدون ترخيص”.