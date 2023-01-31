بليحق: صدور العدد الأول من الجريدة الرسمية بعد نقل تبعيتها للبرلمان

أكد المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، أن “العدد الأول من الجريدة الرسمية صدر بتاريخ 16 يناير “.

وقال بليحق في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للمجلس، إن “الإصدار الأول احتوى على 3 قوانين برلمانية هي مكافحة الجريمة والمعاملات الإلكترونية وتنظيم الجريدة الرسمية”.

وتابع؛ أن “هذه الخطوة جاءت بناء على القانون رقم عشرة للسنة الماضية بشأن تنظيم الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلن، في 6 ديسمبر 2022، نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، بعد تصويت أعضاء المجلس في جلستهم ببنغازي بالموافقة على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان من حيث المبدأ.

وقال عقيلة -حينها- إن “أهمية الجريدة تهدف إلى تعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات”.