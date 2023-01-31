شركة الكهرباء: أعمال صيانة بدائرة توزيع حي الأندلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم الثلاثاء إجراء أعمال صيانة بدائرة توزيع حي الأندلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي قيام فرقة الصيانة الميكانيكية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس بإجراء أعمال الصيانة لمحطتي الطماطم وتلايو المكرونة شملت تركيب خليتي ضغط منخفض حجم 1600 أمبير، والأخرى حجم 800 أمبير، وكذلك صيانة عدد (3) قواطع بمتابعة وتأمين الموقع نقطة صيانة الشارع الغربي .

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء قيام فرقة الصيانة بدائرة توزيع بئر الاسطى ميلاد بأعمال صيانة على محول (كريبة) بمنطقة الجدادعة وإجراء عمليات شد للأسلاك المتراخية .