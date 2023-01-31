بينهم النائب زياد دغيم.. ما حقيقة تعيين المجلس الرئاسي لسفراء جدد بست سفارات ليبية؟

العنوان

كشفت، رسالة موجهة من رئيس ديوان المجلس الرئاسي إلى مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، عن أداء ست سفراء جدد لليمين القانونية، أمام المجلس الرئاسي.

ووفق الرسالة -اطلعت صحيفة العنوان على نسخة منها- فقد أحال رئيس ديوان المجلس الرئاسي إلى مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، رسالة يطلعه فيها أداء اليمين للسفراء، وذلك للتفضل لإتمام الإجراءات المتبعة بالخصوص.

وبحسب، النسخة الضوئية من الرسالة، فالسفراء المعينين هم، أسامة محمد أبوالقاسم سفيرا لليبيا في أوكرانيا، وعلي سالم نصير سفيرًا في أذربيجان، وخالد على الكاجيجي، سفيرًا لدى فرنسا، الهمالي خليفة سليم سفيرًا لدى ألبانيا، وعلي جمعة حسن سفيرًا لدى إيران، وزیاد صالح دغيم سفيرًا لدى هولندا.