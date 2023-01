المشري والشنطي يؤكدان على ضرورة الحد من ظاهرة التسيب الإداري ومكافحة الفساد

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان اليوم الإثنين رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

اللقاء أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أهمية دور الهيئة في تحقيق الرقابة الفعّالة على الجهات الحكومية، ومدى مطابقة بعض الإجراءات والعقود، خاصة المتعلقة بقطاع النفط، للتشريعات النافذة.

كما تم التأكيد على ضرورة الحد من ظاهرة التسيب الإداري ومكافحة الفساد.

