ليبيا الان

أمن بنغازي يضبط شخصا سرق أثاث منزل في سيدي خليفة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم بسرقة منزل مواطن يقع خلف نادي الفروسية في منطقة سيدي خليفة.

وتقدم مواطن ببلاغ إلى مركز شرطة سيدي خليفة، يفيد بسرقة سبعة أبواب حديدية وجهازي تكييف وشاشتي عرض مرئي وأسلاك كهربائية وفرش أرضي وأثاث منزلي، وفق بيان صادر عن المديرية.

وبعد البحث والتحري، جرى ضبط المتهم المدعو «ع.م.ح» بمنطقة الكيش وبحوزته سلاحا ناريا نوع مسدس عيار «9 ميللي» دون ترخيص. وجرى استرجاع جزء من المسروقات وإحالة المتهم موقوفا إلى النيابة بتهمة السرقة وحيازة سلاح دون ترخيص.

الوسوم

#بنغازي سيدي خليفة ليبيا مديرية أمن بنغازي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك