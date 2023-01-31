الكردي: الفساد في فتح الاعتمادات أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع

أكد نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 20%- 35% عن المعدلات المسجلة في يناير 2022.

وقال الكردي، في تصرحات صحفية: “الفساد الحاصل في فتح الاعتمادات المستندية أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار السلع، وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة التدخل للحد من الارتفاع السعري في السوق المحلي قبيل شهر رمضان المبارك، وفق ما أقرته المادة 1284 من القانون التجاري”.

وأضاف “السلعة تمر عبر أربع قنوات قبل أن تصل إلى المستهلك وهي الشركة الموردة الممثلة في التاجر ثم جملة الجملة ثم الجملة ثم محال بيع التجزئة، وفي كل قناة يتم زيادة السعر بما قيمته 10% إلى 15%”.

وتابع “نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة تنظيم تجارة الجملة والقطاعي بحيث تصل السلعة من المورد إلى الموزع بشكل مباشر دون وسيط”.