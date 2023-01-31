استجابة لما نشرته بوابة إفريقيا الإخبارية.. المدرسة الليبية في الرباط تعيد أستاذة للعمل

استجابة لشكوى نشرتها بوابة إفريقيا الإخبارية حول طرد أستاذة مبتعثة تعمل مدرسة في المدرسة الليبية بالرباط بادرت مديرة المدرسة بإعادة الأستاذة للعمل.

وقالت مصادر لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المدرسة تواصلت اليوم الثلاثاء مع الأستاذة وأرجعتها لممارسة عملها.

وتتقدم بوابة إفريقيا الإخبارية بالشكر لمديرة المدرسة على سرعة استجابتها وحرصها على المدرسات العاملات بالمدرسة.

وكانت بوابة إفريقيا الإخبارية نشرت خبرا حول تعرض أستاذة تعمل بالمدرسة الليبية في الرباط للطرد من عملها دون توضيح الأسباب وهو ما يعرضها لأزمات مادية طاحنة في ظل توقف المنحة المخصصة لها من الدولة لتحضير الدكتوراه.

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