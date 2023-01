الجبو: الأوضاع الاقتصادية في ليبيا سيئة ولا تتناسب مع مرتبات العاملين

ليبيا – وصف الخبير الاقتصادي وحيد الجبو الأوضاع الاقتصادية في ليبيا بأنها “السيئة” ولا تتناسب مع مرتبات العاملين.

الجبو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن الليبيين استنفدوا كل مدخراتهم خلال أزمة السيولة وأزمة انهيار القيمة الشرائية للدينار.

وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا شبه مفلسين، ما أدى لإضعاف الحركة التجارية لعدم وجود المال.

وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يعيش حياة كريمة برواتب تتراوح بين الـ900 دينار و1000دينار”.

ولفت إلى أن الدراسات تشير لحاجة العائلة الليبية المكونة من 5 أفراد لما يقارب 4 آلاف دينار ليبي شهريًا.

الجبو قال: إن الانفلات الأسعار الحاصل من قبل الحرفيين والمهنيين يزيد من صعوبة العيش على العائلات الليبية ذات الدخل المتواضع؛ وهم يمثلون 90% من الشعب.

