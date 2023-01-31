برلماني ليبي: عدم إعطاء الليبيين حقهم في الاستفتاء على الدستور سبب الانسداد السياسي

قال عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، إن عدم إعطاء الشعب الليبي حقه للاستفتاء على الدستور، أحد أسباب الانسداد السياسي في ليبيا.

وأكد في تصريحات صحفية، أن مسألة الذهاب إلى المسار الديمقراطي في ليبيا تحتاج إلى 3 محاور هي: الدستور للبلاد، وتجميع السلاح، والعمل على المصالحة بين الأطراف السياسية”.

وأشار إلى إن التدخلات الخارجية والمصالح الشخصية وعدم تغليب مصلحة ليبيا، أصبح واضحا وعلنيا، وأنه أصبح لزاماً علينا الذهاب لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة للوصول إلى الانتخابات.

وأكد البرغوثي: “وجود حكومتين لا يقبله عقل، ولم يحدث في أي دولة، ولا يمكن الإشراف على الانتخابات بهذا الشكل، ولن تقبل نتائجها”.

وأضاف: “أرى الدخول في مسألة تكليف لجان بالعمل فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، أمرا غير منطقي وغير صحيح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فالدخول في مسألة القاعدة الدستورية يتعلق بمصادرة حق الشعب في ممارسة تقدير مصيره بالاستفتاء على الدستور”.

وأردف عضو مجلس النواب: “نتج عن الحوارات السابقة مجلس استشاري وهو مجلس الدولة الذي أصبح شريكا لمجلس النواب، وهو ما زاد الأمر تعقيدا، ولقاءات مجلس النواب والدولة الفترة الأخيرة لم تكن بالوجه الصحيح، ولم تُعطِ الثمار الحقيقية لحل المشكلة الليبية”.